Сразу шесть машин столкнулись на Дмитровском шоссе в Подмосковье

Шесть автомобилей столкнулись на Дмитровском шоссе в Подмосковье в среду.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУМВД по Московской области. Отмечается, что авария произошла около 16.10 на 51 километре Дмитровского шоссе.

В результате дорожно-транспортного происшествия один человек пострадал. Он был госпитализирован.

В настоящее время движение на этом участке дороги затруднено. На месте происшествия работают сотрудники полиции. Все детали и причины аварии устанавливаются.