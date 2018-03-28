Уникальный законопроект повысит инвестиционную привлекательность Архангельской области

Сегодня губернатор Архангельской области Игорь Орлов и депутат регионального Собрания Александр Дятлов представили новый законопроект.

Документ позволит сохранить и увеличить инвестиционную привлекательность области. Суть законопроекта – льготы на движимое имущество для тех организаций, которые инвестируют в регион. Специалисты уверены, что это простимулирует открытие новых предприятий.

Налоговые преференции предусмотрены для организаций лесопромышленного комплекса, так как именно ЛПК – самая значимая для области отрасль производства, оказывающая основное влияние на динамику промышленного развития. Именно в лесопромышленном комплексе реализуются крупные инвестиционные проекты, и именно здесь используется самое дорогостоящее и требующее огромных вложений оборудование. За прошлый год заготовлено свыше 12 млн кубометров леса. В ЛПК на данный момент реализуется один приоритетный инвестиционный проект, с помощью которого удалось привлечь почти 60 млрд рублей инвестиций.

Этот налог бизнесмены называют «налогом на модернизацию», так как предприятия при обновлении оборудования увеличивают конкурентоспособность и качество продукции, создают новые рабочие места. Это влияет на их финансовые состояние и, как следствие, на уплату налогов во все уровни бюджетной системы страны.

«Данный закон является по-своему уникальным. Во-первых, это второй раз в истории Собрания, когда закон вносится совместно губернатором и депутатом. Во-вторых, законопроект целиком направлен на то, чтобы повысить инвестиционную привлекательность нашего региона», – поделился депутат областного Собрания Александр Дятлов.

В ряде регионов уже приняты законопроекты, предоставляющие либо налоговые льготы, либо полное освобождение от налогов хозяйствующим субъектам – именно в отношении объектов движимого имущества. Речь идет об отдельных категориях налогоплательщиков, учитывая важность конкретных отраслей. Следует отметить, что льгота в отношении объектов движимого имущества, которое поставлено на учет в качестве основных средств с 1 января 2013 года ранее действовала на территории всей РФ до конца 2017 года.

«Хочется отметить, что сейчас в экономике наблюдаются негативные явления из-за стран Запада, которые принимают новые экономические санкции в отношении России. Поддержка промышленных предприятий в это время может принести в будущем рост экономики региона, расширение налоговой базы, увеличение поступления налогов в бюджет, появление новых рабочих мест, сокращение безработицы. Также стоит присмотреться и к другим отраслям экономики Архангельской области, которые нуждаются в обновлении и модернизации производства и при этом вносят определенный вклад в социально-экономическое развитие региона», - добавил депутат.

О разработке данного законодательства стало известно в начале марта, когда в одном из районов был введен в эксплуатацию ряд новых объектов – как производственных, так и социальных.