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22:16   28 Марта 2018
Россия
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Штрафы за обман покупателей могут увеличить в десять раз‍

Штрафы за обман покупателей могут увеличить в десять раз‍

Проект закона, предполагающий существенное увеличение штрафов за предоставление неполной, ложной информации, а также за отказ от предоставления потребителям данных о производимых товарах внесен в Госдуму.

Об этом сообщает ИА REGNUM в среду. Отмечается, что законопроект был внесен членами Совета Федерации Виктором Бондаревым и Вячеславом Тимченко.

Согласно инициативе сенаторов, штрафы за отсутствие необходимой информации о товарах могут составлять для физических лиц от 10 тысяч до 20 тысяч рублей, должностным лицам могут быть выписаны штрафы от 30 тысяч до 40 тысяч рублей, юридическим лицам — от 300 тысяч до 400 тысяч рублей. Таким образом, штрафы за подобного рода нарушения могут быть увеличены в десять раз.

В том случае, если нарушения стали причиной нанесения вреда жизни или здоровью людей, животных или растений, государственному, муниципальному или личному имуществу, тогда штраф для нарушителей сенаторы предлагают повысить до 800 тысяч рублей.

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Автор: Алла Ларионова
#россия #госдума #общество #штрафы #потребители
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