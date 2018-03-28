Блогера Илью Варламова задержали в Москве во время интервью

Известный российский Блогер Илья Варламов сообщил о своем задержании правоохранителями в Москве.

Об этом он заявил в среду на своей странице в Twitter.

Давал интервью @ru_rbc во время прямого эфира меня задержали сотрудники ФСО. Держат больше часа, ничего не объясняют — Илья Варламов (@varlamov) March 28, 2018

Блогер также написал о том, что, его задержали в районе станции московского метро «Чистые пруды», доставив в ОВД «Мещанский» с формулировкой «до выяснения обстоятельств. Никаких официальных комментариев на этот счет пока не поступало.