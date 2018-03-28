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22:29   28 Марта 2018
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​​​​​​​Порошенко утвердил годовую Программу сотрудничества Украины и НАТО

​​​​​​​Порошенко утвердил годовую Программу сотрудничества Украины и НАТО

Президент Украины Петр Порошенко подписал в среду указ об утверждении национальной Программы сотрудничества под эгидой комиссии Украина – НАТО на текущий 2018 год.

Об этом сообщает пресс-служба украинского лидера, отмечая, что подписанная Порошенко программа обеспечит выполнение основных задач сотрудничества Украины и Североатлантического военного блока.

«Также (подписанная программа обеспечит выполнение) соответствующих решений, принятых в ходе заседания комиссии Украина — НАТО на уровне глав государств и правительств 9 июля 2016 года в Варшаве, и других важных договорённостей со стороной НАТО», - говорится в сообщении пресс-службы Порошенко.

Кроме того, отмечается, что программа сотрудничества Украины и НАТО является стратегическим документом, в котором определяются приоритетные задачи на текущий год, а также среднесрочные цели на срок до 2020 года.

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Автор: Александр Люблинский
#порошенко #украина #политика #указ #весь мир #североатлантический альянс #программа сотрудничества #украина - нато
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