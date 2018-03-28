Порошенко утвердил годовую Программу сотрудничества Украины и НАТО
Президент Украины Петр Порошенко подписал в среду указ об утверждении национальной Программы сотрудничества под эгидой комиссии Украина – НАТО на текущий 2018 год.
Об этом сообщает пресс-служба украинского лидера, отмечая, что подписанная Порошенко программа обеспечит выполнение основных задач сотрудничества Украины и Североатлантического военного блока.
«Также (подписанная программа обеспечит выполнение) соответствующих решений, принятых в ходе заседания комиссии Украина — НАТО на уровне глав государств и правительств 9 июля 2016 года в Варшаве, и других важных договорённостей со стороной НАТО», - говорится в сообщении пресс-службы Порошенко.
Кроме того, отмечается, что программа сотрудничества Украины и НАТО является стратегическим документом, в котором определяются приоритетные задачи на текущий год, а также среднесрочные цели на срок до 2020 года.