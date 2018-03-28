Назначен новый начальник московской Росгвардии
Главой управления Росгвардии по российской столице назначен экс-начальник волгоградского главка ведомства полковник Михаил Воробьев.
Соответствующее сообщение было опубликовано в среду на официальном сайте ведомства. Новый глава московской Росгвардии был представлен сотрудникам и военнослужащим.
Ранее Воробьев возглавлял УВД Одинцовского района ГУВД Московской области, а после межмуниципальное управление Министерства внутренних дел России «Одинцовское» Московской области, отметили в ведомстве. После окончания Академии управления МВД РФ Воробьев решил перейти на службу в Росгвардию.