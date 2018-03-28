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21:51   28 Марта 2018
Россия
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Назначен новый начальник московской Росгвардии

Назначен новый начальник московской Росгвардии

Главой управления Росгвардии по российской столице назначен экс-начальник волгоградского главка ведомства полковник Михаил Воробьев.

Соответствующее сообщение было опубликовано в среду на официальном сайте ведомства. Новый глава московской Росгвардии был представлен сотрудникам и военнослужащим.

Ранее Воробьев возглавлял УВД Одинцовского района ГУВД Московской области, а после межмуниципальное управление Министерства внутренних дел России «Одинцовское» Московской области, отметили в ведомстве. После окончания Академии управления МВД РФ Воробьев решил перейти на службу в Росгвардию.

 

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Автор: Алла Ларионова
#москва #россия #воробьев #назначение #росгвардия #общество
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