При обрушении крыши склада в Пакистане погибли десять человек

Не менее десяти человек стали жертвами обрушения крыши в складском помещении сельскохозяйственного рынка в городе Рохри в Пакистане.

Об этом в среду сообщают местные СМИ, отмечая, что среди погибших шесть женщин и двое детей. Кроме того, сообщается о том, что пострадали около 80 человек и до сих пор, по словам спасателей, под завалами могут оставаться люди.

Причиной трагедии, по предварительным данным, могло стать чрезмерное количество тяжелых мешков на крыше складского помещения, а также несоблюдение правил безопасности. Спасатели продолжают разбирать завалы на месте обрушения крыши.

Напомним: в феврале текущего года на фестивале в пакистанском городе Дера-Исмаил-Хан неизвестные бросили гранату на сцену, в результате чего пострадали 24 человека.