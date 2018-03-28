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Назначен новый начальник московской Росгвардии

Назначен новый начальник московской Росгвардии

 Билборды в память о жертвах трагедии в Кемерове появились в Москве

Билборды в память о жертвах трагедии в Кемерове появились в Москве
Мощный пожар вспыхнул в Киеве рядом со входом в метро

Мощный пожар вспыхнул в Киеве рядом со входом в метро

 ​​​​​​​МИД Украины считает необходимым разорвать с Россией Договор о дружбе

​​​​​​​МИД Украины считает необходимым разорвать с Россией Договор о дружбе
При обрушении крыши склада в Пакистане погибли десять человек

При обрушении крыши склада в Пакистане погибли десять человек

 ​​​​​​​Президент Сербии выразил Путину соболезнования в связи с кемеровской трагедией

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21:38   28 Марта 2018
Россия
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Билборды в память о жертвах трагедии в Кемерове появились в Москве

Билборды в память о жертвах трагедии в Кемерове появились в Москве

Билборды в память о погибших при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове разместили в Москве.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного департамента средств массовой информации и рекламы в среду. Отмечается, что это инициатива операторов, которая была поддержана городскими властями. 

Пожар в кемеровском торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» произошел в минувшее воскресенье. Очаг возгорания располагался на верхнем этаже четырехэтажного здания, где находились несколько кинозалов и детские игровые зоны. Согласно последним данным, в результате пожара погибли 64 человека, среди них 41 ребенок.

Среда, 28 марта, согласно указу главы РФ Владимира Путина, объявлена днем общенационального траура.  

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Автор: Алла Ларионова
#россия #пожар #траур #кемерово #общество #тц зимняя вишня
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