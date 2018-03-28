Билборды в память о жертвах трагедии в Кемерове появились в Москве

Билборды в память о погибших при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове разместили в Москве.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного департамента средств массовой информации и рекламы в среду. Отмечается, что это инициатива операторов, которая была поддержана городскими властями.

Пожар в кемеровском торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» произошел в минувшее воскресенье. Очаг возгорания располагался на верхнем этаже четырехэтажного здания, где находились несколько кинозалов и детские игровые зоны. Согласно последним данным, в результате пожара погибли 64 человека, среди них 41 ребенок.

Среда, 28 марта, согласно указу главы РФ Владимира Путина, объявлена днем общенационального траура.