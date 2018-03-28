Мощный пожар вспыхнул в Киеве рядом со входом в метро

В Днепровском районе украинской столицы вблизи входа на станцию метро «Левобережная» в среду вечером вспыхнул мощный пожар.

Об этом сообщили местные СМИ, отмечая, что в связи с сильным возгоранием у входа в метро, станция метрополитена была закрыта на вход и выход, поезда проезжают станцию «Левобережная», не останавливаюсь.

Также сообщалось, что на тушении пожара задействованы порядка 20 сотрудников МЧС и три единицы спецтехники. Чуть позже появилась информация, что возгорание началось в одной из торговых точек, находящейся у входа на станцию метро.