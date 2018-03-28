Мы в соц.сетях:
Сразу шесть машин столкнулись на Дмитровском шоссе в Подмосковье

Сразу шесть машин столкнулись на Дмитровском шоссе в Подмосковье

 Уникальный законопроект повысит инвестиционную привлекательность Архангельской области

Уникальный законопроект повысит инвестиционную привлекательность Архангельской области
​​​​​​​Порошенко утвердил годовую Программу сотрудничества Украины и НАТО

​​​​​​​Порошенко утвердил годовую Программу сотрудничества Украины и НАТО

 Мощный пожар вспыхнул в Киеве рядом со входом в метро

Мощный пожар вспыхнул в Киеве рядом со входом в метро
​​​​​​​Захарова: Невыдача российским спортсменам виз США является открытой дискриминацией

​​​​​​​Захарова: Невыдача российским спортсменам виз США является открытой дискриминацией

 Скотланд-Ярд: Скрипали были отравлены у себя дома

Скотланд-Ярд: Скрипали были отравлены у себя дома
Сразу шесть машин столкнулись на Дмитровском шоссе в Подмосковье

Сразу шесть машин столкнулись на Дмитровском шоссе в Подмосковье

 Уникальный законопроект повысит инвестиционную привлекательность Архангельской области

Уникальный законопроект повысит инвестиционную привлекательность Архангельской области
​​​​​​​Порошенко утвердил годовую Программу сотрудничества Украины и НАТО

​​​​​​​Порошенко утвердил годовую Программу сотрудничества Украины и НАТО

 Мощный пожар вспыхнул в Киеве рядом со входом в метро

Мощный пожар вспыхнул в Киеве рядом со входом в метро
​​​​​​​Захарова: Невыдача российским спортсменам виз США является открытой дискриминацией

​​​​​​​Захарова: Невыдача российским спортсменам виз США является открытой дискриминацией

 Скотланд-Ярд: Скрипали были отравлены у себя дома

Скотланд-Ярд: Скрипали были отравлены у себя дома
21:40   28 Марта 2018
Ближнее зарубежье
49

Мощный пожар вспыхнул в Киеве рядом со входом в метро

Мощный пожар вспыхнул в Киеве рядом со входом в метро

В Днепровском районе украинской столицы вблизи входа на станцию метро «Левобережная» в среду вечером вспыхнул мощный пожар.

Об этом сообщили местные СМИ, отмечая, что в связи с сильным возгоранием у входа в метро, станция метрополитена была закрыта на вход и выход, поезда проезжают станцию «Левобережная», не останавливаюсь.

Также сообщалось, что на тушении пожара задействованы порядка 20 сотрудников МЧС и три единицы спецтехники. Чуть позже появилась информация, что возгорание началось в одной из торговых точек, находящейся у входа на станцию метро.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Александр Люблинский
#украина #пожар #киев #происшествия #метро #чп #общество #магазин #левобережная
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Выбор редакции
Обиды нет, есть сожаление. Депутат Затулин узнал в пути, что ему закрыли въезд в Эстонию Россия
Обиды нет, есть сожаление. Депутат Затулин узнал в пути, что ему закрыли въезд в Эстонию
У парламентария открыт Шенген, совсем недавно его еще ждали в Лондоне.
20:48   28 Марта 2018
56
Сирия последние новости. Боевики сдают пояса смертников в Дамаске, в Африне погибли двое турецких военных Весь мир

Сирия последние новости. Боевики сдают пояса смертников в Дамаске, в Африне погибли двое турецких военных

20:02   28 Марта 2018
140
Российские блогеры извинились за ложь о числе жертв. Украинский пранкер не собирается Россия

Российские блогеры извинились за ложь о числе жертв. Украинский пранкер не собирается

18:55   28 Марта 2018
454
За бедных заплатят богатые. Коммунисты предложили изменить подоходный налог Россия

За бедных заплатят богатые. Коммунисты предложили изменить подоходный налог

17:12   28 Марта 2018
49
Новости smi2.ru
Какие ваши доказательства. Над Лондоном взвился флаг борьбы с Россией

Какие ваши доказательства. Над Лондоном взвился флаг борьбы с Россией

 Трагическая ошибка: почему не стоит верить информации из социальных сетей

Трагическая ошибка: почему не стоит верить информации из социальных сетей

 Востриков, потерявший в пожаре в Кемерове всю семью, рассказал о вбросах о числе жертв

Востриков, потерявший в пожаре в Кемерове всю семью, рассказал о вбросах о числе жертв

 Соловьев упрекнул власти Кемерово в бездействии после трагедии

Соловьев упрекнул власти Кемерово в бездействии после трагедии