Пожар в автосалоне Hyundai в Петербурге потушен

Пожар в автоцентре Hyundai в Санкт-Петербурге, начавшийся днем в среду, ликвидирован.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Главное управление МЧС по городу. Отмечается, что склад с автозапчастями в здании автоцентра загорелся на площади 500 квадратных метров на улице Савушкина, 103. Уже в 16.54 по московскому времени пожар был локализован, а в 19.35 огонь удалось полностью потушить.

На месте работала передвижная химико-радиологическая лаборатория. Никаких данных о пострадавших в результате ЧП не поступало. Согласно информации администрации Приморского района Санкт-Петербурга, из стен горящего здания было эвакуировано 90 человек.