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При обрушении крыши склада в Пакистане погибли десять человек

При обрушении крыши склада в Пакистане погибли десять человек

 ​​​​​​​Президент Сербии выразил Путину соболезнования в связи с кемеровской трагедией

​​​​​​​Президент Сербии выразил Путину соболезнования в связи с кемеровской трагедией
21:23   28 Марта 2018
Весь мир
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​​​​​​​Президент Сербии выразил Путину соболезнования в связи с кемеровской трагедией

​​​​​​​Президент Сербии выразил Путину соболезнования в связи с кемеровской трагедией

Сербский президент Александр Вучич во время телефонной беседы с российским лидером Владимиром Путиным выразил ему соболезнования по поводу произошедшего в Кемерове пожара, жертвами которого стали 64 человека.

Об этом в среду вечером сообщает пресс-служба Кремля, которая отметила также, что телефонный разговор между лидерами состоялся по инициативе сербской стороны.

«Александр Вучич выразил искренние соболезнования в связи с трагедией в Кемерове», - рассказали в Кремле.

Также отмечается, что в ходе беседы Путин и Вучич обсудили различные вопросы развития российско-сербских двусторонних отношений. 

Ранее пресс-служба сербского президента сообщила, что Вучич в телефонном разговоре с Путиным заявил, что Белград не будет высылать российских дипломатов.

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Автор: Александр Люблинский
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