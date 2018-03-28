​​​​​​​Президент Сербии выразил Путину соболезнования в связи с кемеровской трагедией

Сербский президент Александр Вучич во время телефонной беседы с российским лидером Владимиром Путиным выразил ему соболезнования по поводу произошедшего в Кемерове пожара, жертвами которого стали 64 человека.

Об этом в среду вечером сообщает пресс-служба Кремля, которая отметила также, что телефонный разговор между лидерами состоялся по инициативе сербской стороны.

«Александр Вучич выразил искренние соболезнования в связи с трагедией в Кемерове», - рассказали в Кремле.

Также отмечается, что в ходе беседы Путин и Вучич обсудили различные вопросы развития российско-сербских двусторонних отношений.

Ранее пресс-служба сербского президента сообщила, что Вучич в телефонном разговоре с Путиным заявил, что Белград не будет высылать российских дипломатов.