Чехия высылает трех российских дипломатов

Два сотрудника посольства и один сотрудник торгового представительства РФ должны покинуть до 1 апреля Чехию.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя посольства России в Праге Алексея Колмакова. Точную дату отъезда работников Колмаков не озвучил.

В понедельник глава чешского внешнеполитического ведомства Мартин Стропницкий заявил о том, что трое российских дипломатов были объявлены в стране персонами нон-грата и должны будут покинуть ее территорию. Такие меры были приняты в знак солидарности с Великобританией. Он отметил, что выбору сотрудников российского диппредставительства, подлежащих высылке с территории Чехии, предшествовали длительные консультации.