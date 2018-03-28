США передали Корее первый истребитель пятого поколения F-35

Презентация F-35А для южнокорейских ВВС состоялась на авиабазе Форт-Уорт в Техасе.

После выкатки самолета южнокорейские пилоты должны в скором времени начать осваивать новую технику на одной из военно-воздушных баз Соединенных Штатов.

В ходе церемонии заместитель министра обороны США Эллен Лорд заявила, что F-35 является боеспособным многофункциональным самолетом, который ляжет в основу военно-воздушного превосходства страны на десятилетия вперед.

F-35 не только даст «невероятные боевые возможности» Южной Корее, но и поспособствует укреплению союза двух стран, подчеркнула Лорд.