США передали Корее первый истребитель пятого поколения F-35
Презентация F-35А для южнокорейских ВВС состоялась на авиабазе Форт-Уорт в Техасе.
После выкатки самолета южнокорейские пилоты должны в скором времени начать осваивать новую технику на одной из военно-воздушных баз Соединенных Штатов.
В ходе церемонии заместитель министра обороны США Эллен Лорд заявила, что F-35 является боеспособным многофункциональным самолетом, который ляжет в основу военно-воздушного превосходства страны на десятилетия вперед.
F-35 не только даст «невероятные боевые возможности» Южной Корее, но и поспособствует укреплению союза двух стран, подчеркнула Лорд.