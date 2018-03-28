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Мощный пожар вспыхнул в Киеве рядом со входом в метро

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При обрушении крыши склада в Пакистане погибли десять человек

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21:12   28 Марта 2018
Россия
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Востриков, потерявший в пожаре в Кемерове семью, поблагодарил Цивилева за работу с родными жертв

Востриков, потерявший в пожаре в Кемерове семью, поблагодарил Цивилева за работу с родными жертв

Житель города Кемерово Игорь Востриков, у которого при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» погибли сестра, жена и трое детей, поблагодарил замгубернатора Кемеровской области Сергея Цивилева за работу с членами семей жертв трагедии.

В частности, Игорь Востриков, в эфире Первого канала выразил благодарность Сергею Цивилеву, который работает с родственниками погибших при пожаре, а также добавил:

«Этот человек сейчас здесь по сути всем руководит».

Также кемеровчанин рассказал о провокаторах, которые «подогревали» толпу на стихийном митинге в Кемерове накануне. Он отметил, что есть люди, которые хотят сделать из этой трагедии «что-то такое», но на самом деле жители города просто хотят знать правду о произошедшем.

Напомним: страшный пожар в кемеровском торговом центре произошел в воскресенье 25 марта. Его жертвами по последним данным стали 64 человека, в том числе 41 ребенок.

Накануне украинский пранкер Евгений Вольнов намерено распространил в интернете заведомо ложную информацию о том, что власти скрывают от людей «правду» и при пожаре погибло гораздо больше людей, чем объявлено официально. В среду Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело отношении провокатора, после чего Басманный суд Москвы вынес решение о его заочном аресте.

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Автор: Александр Люблинский
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