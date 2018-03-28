Дети в Грозном зажгли свечи в память о жертвах пожара в ТЦ «Зимняя вишня»

Школьники почтили память о жертвах пожара в торговом центре «Зимняя вишня» на площади у стелы «Город воинской славы» в Грозном.

Об этом в среду сообщает РИА Новости. Отмечается, что после объявленной минуты молчания дети выпустили в небо 64 белых светящихся шара по количеству погибших в результате трагедии.

В день траура в Чечне приспущены флаги на правительственных зданиях. На местных телевизионных каналах, радиостанциях, в учреждениях культуры решено было отменить все увеселительные и развлекательные передачи.

Напомним, в воскресенье вспыхнул пожар в четырехэтажном здании ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове, в результате чего погибли 64 человека. Причины произошедшего устанавливаются.