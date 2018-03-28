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Назначен новый начальник московской Росгвардии

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 Билборды в память о жертвах трагедии в Кемерове появились в Москве

Билборды в память о жертвах трагедии в Кемерове появились в Москве
Мощный пожар вспыхнул в Киеве рядом со входом в метро

Мощный пожар вспыхнул в Киеве рядом со входом в метро

 ​​​​​​​МИД Украины считает необходимым разорвать с Россией Договор о дружбе

​​​​​​​МИД Украины считает необходимым разорвать с Россией Договор о дружбе
При обрушении крыши склада в Пакистане погибли десять человек

При обрушении крыши склада в Пакистане погибли десять человек

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20:47   28 Марта 2018
Россия
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Дети в Грозном зажгли свечи в память о жертвах пожара в ТЦ «Зимняя вишня»

Дети в Грозном зажгли свечи в память о жертвах пожара в ТЦ «Зимняя вишня»

Школьники почтили память о жертвах пожара в торговом центре «Зимняя вишня» на площади у стелы «Город воинской славы» в Грозном.

Об этом в среду сообщает РИА Новости. Отмечается, что после объявленной минуты молчания дети выпустили в небо 64 белых светящихся шара по количеству погибших в результате трагедии.

В день траура в Чечне приспущены флаги на правительственных зданиях. На местных телевизионных каналах, радиостанциях, в учреждениях культуры решено было отменить все увеселительные и развлекательные передачи.

Напомним, в воскресенье вспыхнул пожар в четырехэтажном здании ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове, в результате чего погибли 64 человека. Причины произошедшего устанавливаются.

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Автор: Алла Ларионова
#дети #чечня #траур #кемерово #минута молчания #тц зимняя вишня
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