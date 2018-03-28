Черногория решила выслать российских дипломатов в день траура

Черногория решила проявить «солидарность» с руководством Великобритании и выслать российских дипломатов.

Как отмечает РИА Новости, вероятно, поводом для этого послужила распространенная в СМИ публикация с «доказательствами» по делу об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, которую в МИД РФ назвали провалом британского премьера. Преградой для такого рода выпадов в отношении России не стал даже объявленный в среду день траура в связи с пожаром в Кемерово, в результате которого погибли 64 человека.

Напомним, в Солсбери 4 марта были отравлены Скрипаль и его дочь Юлия, которых обнаружили в парке в бессознательном состоянии. Лондон уверен, что к их отравлению веществом А234 причастна Россия, но Москва это категорически отрицает