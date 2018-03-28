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 ​​​​​​​Президент Сербии выразил Путину соболезнования в связи с кемеровской трагедией

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Назначен новый начальник московской Росгвардии

Назначен новый начальник московской Росгвардии

 Билборды в память о жертвах трагедии в Кемерове появились в Москве

Билборды в память о жертвах трагедии в Кемерове появились в Москве
Мощный пожар вспыхнул в Киеве рядом со входом в метро

Мощный пожар вспыхнул в Киеве рядом со входом в метро

 ​​​​​​​МИД Украины считает необходимым разорвать с Россией Договор о дружбе

​​​​​​​МИД Украины считает необходимым разорвать с Россией Договор о дружбе
При обрушении крыши склада в Пакистане погибли десять человек

При обрушении крыши склада в Пакистане погибли десять человек

 ​​​​​​​Президент Сербии выразил Путину соболезнования в связи с кемеровской трагедией

​​​​​​​Президент Сербии выразил Путину соболезнования в связи с кемеровской трагедией
20:36   28 Марта 2018
Весь мир
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Черногория решила выслать российских дипломатов в день траура

Черногория решила выслать российских дипломатов в день траура

Черногория решила проявить «солидарность» с руководством Великобритании и выслать российских дипломатов.

Как отмечает РИА Новости, вероятно, поводом для этого послужила распространенная в СМИ публикация с «доказательствами» по делу об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, которую в МИД РФ назвали провалом британского премьера. Преградой для такого рода выпадов в отношении России не стал даже объявленный в среду день траура в связи с пожаром в Кемерово, в результате которого погибли 64 человека.

Напомним, в Солсбери 4 марта были отравлены Скрипаль и его дочь Юлия, которых обнаружили в парке в бессознательном состоянии. Лондон уверен, что к их отравлению веществом А234 причастна Россия, но Москва это категорически отрицает

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Автор: Алла Ларионова
#россия #великобритания #траур #черногория #высылка дипломатов #дело скрипаля
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