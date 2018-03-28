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Билборды в память о жертвах трагедии в Кемерове появились в Москве
Мощный пожар вспыхнул в Киеве рядом со входом в метро

Мощный пожар вспыхнул в Киеве рядом со входом в метро

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20:41   28 Марта 2018
Весь мир
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Вучич: Сербия не будет высылать российских дипломатов

Вучич: Сербия не будет высылать российских дипломатов

Сербский президент Александр Вучич, заявил в среду, что Белград не станет присоединяться к европейским странам, принявшим решение в знак поддержки британской позиции по «делу Скрипаля» выслать российских дипломатов.

«Президент Вучич сообщил президенту Путину, что Сербия не будет участвовать в проведении каких бы то ни было мер против РФ и не будет высылать российских дипломатов из своей страны, вопреки тому, что почти все страны региона, в котором находится Сербия, сделали это», - приводит ТАСС сообщение пресс-службы сербского лидера.

Напомним: в понедельник 26 марта более 20 стран, в том числе США, Канада, Украина и несколько европейских государств, заявили о высылке российских дипломатов, поддержав тем самым позицию Великобритании о российской ответственности за отравление в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.

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Автор: Александр Люблинский
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