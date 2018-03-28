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20:48   28 Марта 2018
Россия
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Обиды нет, есть сожаление. Депутат Затулин узнал в пути, что ему закрыли въезд в Эстонию

Обиды нет, есть сожаление. Депутат Затулин узнал в пути, что ему закрыли въезд в Эстонию

У парламентария открыт Шенген, совсем недавно его еще ждали в Лондоне.

МВД Эстонии закрыло въезд в страну для депутата Госдумы РФ, первого заместителя председателя комитета по делам СНГ и связям с соотечественниками Константина Затулина. Как рассказал парламентарий корреспонденту ИА «Политика Сегодня», об этом решении эстонских властей он узнал по пути в Петербург, откуда планировал отправиться в Нарву. 

«Радоваться тут нечему. Но отношение к этому презрительное. Эстония торопится не сбиться с ноги в производстве антироссийских акций. В понедельник Таллин объявил о высылке дипломатов. Сегодня мне закрыли въезд. Ничем они не аргументировали это решение. У меня открыт шенген. В феврале, еще до дела Скрипаля, я был в Лондоне — записывался на студии «Би-би-си», — рассказал депутат. 

Обиды нет, есть сожаление. Депутат Затулин узнал в пути, что ему закрыли въезд в Эстонию

В Нарве и Таллине он планировал встретиться с российскими гражданами, живущими в Эстонии.

«Видимо в Таллине посчитали, что это страшная угроза для государственности Эстонии. Если есть сожаление, то в связи с тем, что встреча не состоится, а люди к ней готовились», — сказал Затулин.

Тем не менее, парламентарий заверил, что связь с российскими гражданами в прибалтийской республике будет поддерживаться, в том числе через помощников депутата, которые работают в Эстонии.

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Автор: Мария Владимирова
#россия #эстония #политика #константин затулин
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