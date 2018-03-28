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Билборды в память о жертвах трагедии в Кемерове появились в Москве
Мощный пожар вспыхнул в Киеве рядом со входом в метро

Мощный пожар вспыхнул в Киеве рядом со входом в метро

 ​​​​​​​МИД Украины считает необходимым разорвать с Россией Договор о дружбе

​​​​​​​МИД Украины считает необходимым разорвать с Россией Договор о дружбе
При обрушении крыши склада в Пакистане погибли десять человек

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20:37   28 Марта 2018
Весь мир
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МИД Словении выступил против выдворения российских дипломатов

МИД Словении выступил против выдворения российских дипломатов

Министр иностранных дел Словении Карл Эрьявец заявил о своем несогласии с идеей выслать российских дипломатов из страны в связи с делом Скрипаля.

Необходимо установить все детали происшествия в Солсбери, считает он. Завтра, 29 марта, на заседании правительства министр не намерен предлагать реализовывать данную меру.

Случай с отравлением в Солсбери очень неясный и скандальный, подчеркнул глава МИД Словении.

26 марта ряд западных стран, в том числе Америка, объявили о высылке российских дипломатов в связи с делом об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его 33-летней дочери.

Ранее сообщалось, что Португалия приняла решение отозвать своего посла из России для проведения консультаций.

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Автор: Ольга Шпакова
#дипломаты #словения #мид словении #дело скрипаля #карл эрьявец
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