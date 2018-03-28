МИД Словении выступил против выдворения российских дипломатов

Министр иностранных дел Словении Карл Эрьявец заявил о своем несогласии с идеей выслать российских дипломатов из страны в связи с делом Скрипаля.

Необходимо установить все детали происшествия в Солсбери, считает он. Завтра, 29 марта, на заседании правительства министр не намерен предлагать реализовывать данную меру.

Случай с отравлением в Солсбери очень неясный и скандальный, подчеркнул глава МИД Словении.

26 марта ряд западных стран, в том числе Америка, объявили о высылке российских дипломатов в связи с делом об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его 33-летней дочери.

Ранее сообщалось, что Португалия приняла решение отозвать своего посла из России для проведения консультаций.