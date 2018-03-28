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20:18   28 Марта 2018
Россия
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Лукашевич считает беспрецедентной ситуацию с высылкой российских дипломатов

Лукашевич считает беспрецедентной ситуацию с высылкой российских дипломатов

Постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил о том, что ситуация с массовой высылкой российских дипломатических работников западными странами является опасным прецедентом наказания страны, вина которой не была доказана.

Соответствующее заявление он сделал в эфире телеканала «Россия-24». По словам Лукашевича, высылка российских дипломатов является нарушением Хельсинкского заключительного акта Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе. Он отметил, что у стран Запада отсутствует интерес к тому, чтобы договариваться. 

Напомним, ряд стран Европы, а также США и Канада решили выслать в общей сложности более 100 российских дипломатов. Такие меры приняты на фоне инцидента в британском городе Солсбери, где были отравлены бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, являвшийся британским шпионом, и его дочь Юлия. Официальный Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом A234 имеет отношение Россия, однако российское руководство это категорически отрицает.

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Автор: Алла Ларионова
#россия #обсе #британия #политика #весь мир #лукашевич #высылка дипломатов
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