Лукашевич считает беспрецедентной ситуацию с высылкой российских дипломатов

Постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил о том, что ситуация с массовой высылкой российских дипломатических работников западными странами является опасным прецедентом наказания страны, вина которой не была доказана.

Соответствующее заявление он сделал в эфире телеканала «Россия-24». По словам Лукашевича, высылка российских дипломатов является нарушением Хельсинкского заключительного акта Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе. Он отметил, что у стран Запада отсутствует интерес к тому, чтобы договариваться.

Напомним, ряд стран Европы, а также США и Канада решили выслать в общей сложности более 100 российских дипломатов. Такие меры приняты на фоне инцидента в британском городе Солсбери, где были отравлены бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, являвшийся британским шпионом, и его дочь Юлия. Официальный Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом A234 имеет отношение Россия, однако российское руководство это категорически отрицает.