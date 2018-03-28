Ассанжа лишили возможности связаться с внешним миром

Правительство Эквадора лишило основателя некоммерческой организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа, который в настоящее время укрывается в посольстве страны в Лондоне, средств связи с внешним миром.

Об этом говорится в опубликованном в среду официальном коммюнике эквадорских властей. Отмечается, что такая мера была принята в связи с неисполнением со стороны Ассанжа письменного обязательства, которое он дал правительству Эквадора еще в конце минувшего года. В частности, он обязался не распространять данные, которые предполагали бы вмешательство в отношения с другими странами.

Ранее основатель WikiLeaks прокомментировал ситуацию с высылкой российских дипломатов. По его мнению, попытку выслать российского посла из Британии можно расценить исключительно как слабость и недостаточную уверенность в виновности Кремля. Ассанж также заявил, что в настоящее время российский посол полезен Великобритании как никогда.