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 ​​​​​​​МИД Украины считает необходимым разорвать с Россией Договор о дружбе

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20:25   28 Марта 2018
Ближнее зарубежье
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​​​​​​​МИД Украины считает необходимым разорвать с Россией Договор о дружбе

​​​​​​​МИД Украины считает необходимым разорвать с Россией Договор о дружбе

Замглавы украинского Министерства иностранных дел по вопросам евроинтеграции Елена Зеркаль считает необходимым прекратить действие Договора о дружбе между Украиной и Россией.

В частности, Зеркаль, выступая в эфире радиостанции «НВ», заявила:

«Мы должны определится с позицией до октября этого года. Моя мысль состоит в том, что нельзя продолжать этот договор», - при этом она добавила: - «Россия брутально уже его нарушила, особенно в том, что касается проведения выборов российского президента в оккупированном Крыму».

Напомним: ранее пресс-секретарь украинского внешнеполитического ведомства Марьяна Беца заявила, что МИД уже подготовил несколько вариантов приостановки действия украинского-российского Договора о дружбе и сотрудничестве. В числе вариантов полная денонсация Договора и частичная приостановка его действия. Окончательное решение о том, какой из вариантов будет выбран, примет президент Украины Петр Порошенко.

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Автор: Александр Люблинский
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