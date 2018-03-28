Депутату ГД Затулину запретили въезд в Эстонию

Министерство внутренних дел Эстонии запретило въезд в страну депутату Государственной думы РФ от «Единой России» Константину Затулину.

Об этом сообщило в среду российское посольство в стране. Отмечается, что диппредставительство рассматривает данную меру как недружественный акт со стороны Таллина. Об этом сообщает РИА Новости.

В дипмиссии также считают, что запрет на въезд для депутата наносит ущерб двусторонним отношениям, что способно негативно отразиться на «перспективах взаимоуважительного диалога в духе добрососедства». Россия, отметили в посольстве, не раз высказывалась в пользу последнего.

Согласно данным диппредставительства, Затулин собирался прибыть в Эстонию 29 марта для того, чтобы встретиться с проживающими в Таллине и Нарве соотечественниками.