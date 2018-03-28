При пожаре в петербургском автоцентре Hyundai никто не пострадал

МЧС сообщает, что в ходе пожара в автоцентре Hyundai в Санкт-Петербурге никто не пострадал.

Ранее в среду сообщалось о том, что на улице Савушкина в здании автоцентра Hyundai горит склад с автозапчастями. Отмечалось, что пожар распространился по площади 500 квадратных метров. В 16.54 по московскому времени глава ГУ МЧС по Петербурге Алексей Аникин сообщил, что пожар локализован и угроза дальнейшего распространения огня ликвидирована.

«Сейчас здесь 16 автоцистерн, около 80 человек личного состава работают на месте. Сил достаточно», - заявил Аникин, добавив: - «Самое главное — погибших и пострадавших нет».

Также глава местного ГУ МЧС заявил, что в настоящее время ведется работа по недопущению различных взрывов, учитывая, что пожар произошел в ремонтной зоне, где имеются ацетиленовые баллоны. Личный состав сосредоточен на тушении очага пожара, который окружен со всех сторон.

В то же время, администрация Петроградского района сообщила, что из горящего здания по адресу улица Савушкина ,дом 103 были оперативно эвакуированы 90 человек.