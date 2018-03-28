Переговоры о полетах на курорты Египта из России планируются на конец весны, заявил Соколов

Переговоры о возобновлении авиасообщения между Россией и курортами Египта — Хургадой и Шарм-Эль-Шейхом — планируется провести в конце весны — лета этого года.

Об этом заявил глава Министерства транспорта России Максим Соколов. Он также отметил, что регулярное авиасообщение между Москвой и Каиром возобновляется уже в ближайшее время, и перевозчики ставят рейсы на апрель в расписании полетов.

Компания «Аэрофлот» начнет доставлять пассажиров на этом маршруте с 11 апреля текущего года, а EgyptAir — с 12 апреля. Авиарейсы из российских городов на египетские курорты пока не возобновляются.