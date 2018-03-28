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При пожаре в петербургском автоцентре Hyundai никто не пострадал

При пожаре в петербургском автоцентре Hyundai никто не пострадал

 Востриков, потерявший в пожаре в Кемерове всю семью, рассказал о вбросах о числе жертв

Востриков, потерявший в пожаре в Кемерове всю семью, рассказал о вбросах о числе жертв
Депутату ГД Затулину запретили въезд в Эстонию

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 Конгресс запретил киевским властям передавать американское оружие батальону «Азов»

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19:50   28 Марта 2018
Россия
60

Востриков, потерявший в пожаре в Кемерове всю семью, рассказал о вбросах о числе жертв

Востриков, потерявший в пожаре в Кемерове всю семью, рассказал о вбросах о числе жертв

Кемеровчанин Игорь Востриков, чьи сестра, жена и трое детей погибли при пожаре в ТЦ »Зимняя вишня», признал правдивость информации о числе жертв, которую озвучивают местные власти.

Он отметил, что родственниками погибших были предоставлены видеозаписи, которые изменили их мнение о недостоверных сведениях о числе жертв. Мужчина отметил, что никто никого не обманывает. 

Об этом Востриков рассказал в видеосообщении в Telegram. Он также отметил, что на этот счет в сети распространилось множество вбросов. Видеообращение мужчины выложил в своем Telegram-канале военный корреспондент Издательского дома «Комсомольская правда» Александр Коц.

 

 

Пожар в торговом центре Кемерова начался 25 марта, жертвами инцидента стали 64 человека, в том числе 41 ребенок. По факту случившегося в интернете появились недостоверные сведения о «сотнях» погибших, которые активно распространялись на просторах соцсетей.

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Автор: Ольга Шпакова
#россия #пожар #кемерово #общество #вброс #зимняя вишня
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