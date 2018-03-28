Останки погибших при пожаре в Кемерове доставят в Москву на экспертизу

Останки погибших при пожаре в кемеровском ТЦ, чьи личности не установлены, доставят в Москву 29 марта для проведения генетической экспертизы и опознания.

Об этом проинформировала глава Минздрава Вероника Скворцова в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным.

Экспертизой займется Федеральный центр судебной медицинской экспертизы. Работа будет вестись круглосуточно, но на экспертизу уйдет 3 недели, уточнила министр.

В настоящее время опознаны 23 погибших. Пожар в кемеровском торговом центре унес жизни 64 человек.