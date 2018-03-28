Мы в соц.сетях:
При пожаре в петербургском автоцентре Hyundai никто не пострадал

При пожаре в петербургском автоцентре Hyundai никто не пострадал

 Востриков, потерявший в пожаре в Кемерове всю семью, рассказал о вбросах о числе жертв

Востриков, потерявший в пожаре в Кемерове всю семью, рассказал о вбросах о числе жертв
Депутату ГД Затулину запретили въезд в Эстонию

Депутату ГД Затулину запретили въезд в Эстонию

 Конгресс запретил киевским властям передавать американское оружие батальону «Азов»

Конгресс запретил киевским властям передавать американское оружие батальону «Азов»
Португалия отзывает своего посла из РФ для консультаций

Португалия отзывает своего посла из РФ для консультаций

 Коалиция США признала гибель 855 мирных жителей в Ираке и САР с 2014 года

Коалиция США признала гибель 855 мирных жителей в Ираке и САР с 2014 года
При пожаре в петербургском автоцентре Hyundai никто не пострадал

При пожаре в петербургском автоцентре Hyundai никто не пострадал

 Востриков, потерявший в пожаре в Кемерове всю семью, рассказал о вбросах о числе жертв

Востриков, потерявший в пожаре в Кемерове всю семью, рассказал о вбросах о числе жертв
Депутату ГД Затулину запретили въезд в Эстонию

Депутату ГД Затулину запретили въезд в Эстонию

 Конгресс запретил киевским властям передавать американское оружие батальону «Азов»

Конгресс запретил киевским властям передавать американское оружие батальону «Азов»
Португалия отзывает своего посла из РФ для консультаций

Португалия отзывает своего посла из РФ для консультаций

 Коалиция США признала гибель 855 мирных жителей в Ираке и САР с 2014 года

Коалиция США признала гибель 855 мирных жителей в Ираке и САР с 2014 года
19:28   28 Марта 2018
Россия
49

Посетители сгоревшего ТЦ в Кемерове жаловались на запах проводки за сутки до пожара 

Посетители сгоревшего ТЦ в Кемерове жаловались на запах проводки за сутки до пожара 

Посетители торгового центра «Зимняя вишня» в Кемерове сообщали о запахе горящей проводки за сутки до пожара, однако на это не обратили внимание.

Соответствующее заявление сделал глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин в ходе совещания у президента страны Владимира Путина, которое было показано в эфире телевизионного канала «Россия-24» в среду. Он также обещал выяснить, почему такое было возможно с участием контролирующих организаций.

Пожар в четырехэтажном кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» произошел в воскресенье. По последним данным, в результате пожара погибли 64 человека, в числе которых много детей. Причины произошедшего в настоящее время устанавливаются.

Согласно указу российского главы, 28 марта объявлен день траура по всей России.  

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Алла Ларионова
#россия #пожар #политика #кемерово #тц зимняя вишня #горящая проводка
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Выбор редакции
Российские блогеры извинились за ложь о числе жертв. Украинский пранкер не собирается Россия
Российские блогеры извинились за ложь о числе жертв. Украинский пранкер не собирается
Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении украинского пранкера.
18:55   28 Марта 2018
49
За бедных заплатят богатые. Коммунисты предложили изменить подоходный налог Россия

За бедных заплатят богатые. Коммунисты предложили изменить подоходный налог

17:12   28 Марта 2018
44
Россель полагает, что Екатеринбургу вернут выборы мэра Россия

Россель полагает, что Екатеринбургу вернут выборы мэра

17:08   28 Марта 2018
61
И вспыхнет пламя. Коренное население сирийский Ракки остервенело от диктата курдов Весь мир

И вспыхнет пламя. Коренное население сирийский Ракки остервенело от диктата курдов

16:50   28 Марта 2018
64
Новости smi2.ru
Телеведущего Соловьева вызвали в Совет Федерации

Телеведущего Соловьева вызвали в Совет Федерации

Какие ваши доказательства. Над Лондоном взвился флаг борьбы с Россией

Какие ваши доказательства. Над Лондоном взвился флаг борьбы с Россией

 Трагическая ошибка: почему не стоит верить информации из социальных сетей

Трагическая ошибка: почему не стоит верить информации из социальных сетей

 Соловьев упрекнул власти Кемерово в бездействии после трагедии

Соловьев упрекнул власти Кемерово в бездействии после трагедии