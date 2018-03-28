Посетители сгоревшего ТЦ в Кемерове жаловались на запах проводки за сутки до пожара 

Посетители торгового центра «Зимняя вишня» в Кемерове сообщали о запахе горящей проводки за сутки до пожара, однако на это не обратили внимание.

Соответствующее заявление сделал глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин в ходе совещания у президента страны Владимира Путина, которое было показано в эфире телевизионного канала «Россия-24» в среду. Он также обещал выяснить, почему такое было возможно с участием контролирующих организаций.

Пожар в четырехэтажном кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» произошел в воскресенье. По последним данным, в результате пожара погибли 64 человека, в числе которых много детей. Причины произошедшего в настоящее время устанавливаются.

Согласно указу российского главы, 28 марта объявлен день траура по всей России.