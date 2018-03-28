Путин и Вучич обсудили проблему косовского урегулирования

Президент России Владимир Путин и его коллега из Сербии Александр Вучич обсудили в ходе телефонной беседы проблему косовского урегулирования.

Об этом сообщает пресс-служба Кремля в среду. Отмечается, что разговор состоялся по инициативе сербской стороны.

В частности, была затронута тема косовского урегулирования в контексте предпринятой ранее приштинскими властями в Косовской Митровице провокации против главы Канцелярии по делам Косово и Метохии правительства Сербии М. Джурича. Москва сообщила о решительном осуждении этих действий, которые напрямую нарушают резолюцию Совета безопасности ООН 1244.