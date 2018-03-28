Мы в соц.сетях:
При пожаре в петербургском автоцентре Hyundai никто не пострадал

При пожаре в петербургском автоцентре Hyundai никто не пострадал

 Востриков, потерявший в пожаре в Кемерове всю семью, рассказал о вбросах о числе жертв

Востриков, потерявший в пожаре в Кемерове всю семью, рассказал о вбросах о числе жертв
Депутату ГД Затулину запретили въезд в Эстонию

Депутату ГД Затулину запретили въезд в Эстонию

 Конгресс запретил киевским властям передавать американское оружие батальону «Азов»

Конгресс запретил киевским властям передавать американское оружие батальону «Азов»
Португалия отзывает своего посла из РФ для консультаций

Португалия отзывает своего посла из РФ для консультаций

 Коалиция США признала гибель 855 мирных жителей в Ираке и САР с 2014 года

Коалиция США признала гибель 855 мирных жителей в Ираке и САР с 2014 года
При пожаре в петербургском автоцентре Hyundai никто не пострадал

При пожаре в петербургском автоцентре Hyundai никто не пострадал

 Востриков, потерявший в пожаре в Кемерове всю семью, рассказал о вбросах о числе жертв

Востриков, потерявший в пожаре в Кемерове всю семью, рассказал о вбросах о числе жертв
Депутату ГД Затулину запретили въезд в Эстонию

Депутату ГД Затулину запретили въезд в Эстонию

 Конгресс запретил киевским властям передавать американское оружие батальону «Азов»

Конгресс запретил киевским властям передавать американское оружие батальону «Азов»
Португалия отзывает своего посла из РФ для консультаций

Португалия отзывает своего посла из РФ для консультаций

 Коалиция США признала гибель 855 мирных жителей в Ираке и САР с 2014 года

Коалиция США признала гибель 855 мирных жителей в Ираке и САР с 2014 года
19:16   28 Марта 2018
Россия
38

Путин и Вучич обсудили проблему косовского урегулирования

Путин и Вучич обсудили проблему косовского урегулирования

Президент России Владимир Путин и его коллега из Сербии Александр Вучич обсудили в ходе телефонной беседы проблему косовского урегулирования.

Об этом сообщает пресс-служба Кремля в среду. Отмечается, что разговор состоялся по инициативе сербской стороны.

В частности, была затронута тема косовского урегулирования в контексте предпринятой ранее приштинскими властями в Косовской Митровице провокации против главы Канцелярии по делам Косово и Метохии правительства Сербии М. Джурича. Москва сообщила о решительном осуждении этих действий, которые напрямую нарушают резолюцию Совета безопасности ООН 1244.  

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Алла Ларионова
#россия #путин #политика #сербия #косово #весь мир #вучич
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Выбор редакции
Российские блогеры извинились за ложь о числе жертв. Украинский пранкер не собирается Россия
Российские блогеры извинились за ложь о числе жертв. Украинский пранкер не собирается
Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении украинского пранкера.
18:55   28 Марта 2018
49
За бедных заплатят богатые. Коммунисты предложили изменить подоходный налог Россия

За бедных заплатят богатые. Коммунисты предложили изменить подоходный налог

17:12   28 Марта 2018
44
Россель полагает, что Екатеринбургу вернут выборы мэра Россия

Россель полагает, что Екатеринбургу вернут выборы мэра

17:08   28 Марта 2018
61
И вспыхнет пламя. Коренное население сирийский Ракки остервенело от диктата курдов Весь мир

И вспыхнет пламя. Коренное население сирийский Ракки остервенело от диктата курдов

16:50   28 Марта 2018
64
Новости smi2.ru
Телеведущего Соловьева вызвали в Совет Федерации

Телеведущего Соловьева вызвали в Совет Федерации

Какие ваши доказательства. Над Лондоном взвился флаг борьбы с Россией

Какие ваши доказательства. Над Лондоном взвился флаг борьбы с Россией

 Трагическая ошибка: почему не стоит верить информации из социальных сетей

Трагическая ошибка: почему не стоит верить информации из социальных сетей

 Соловьев упрекнул власти Кемерово в бездействии после трагедии

Соловьев упрекнул власти Кемерово в бездействии после трагедии