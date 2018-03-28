Ответственного за пожарную сигнализацию в сгоревшем ТЦ в Кемерове арестовали

Суд Кемерова арестовал Александра Никитина, который был ответственен за монтаж и исправность пожарной сигнализации.

Как сообщает РИА Новости, его заключили под стражу сроком на 1 месяц и 29 суток.

Пожар в крупном торгово-развлекательном центре на Ленина, 35 в городе Кемерово начался в воскресенье. В результате происшествия погибли 64 человека, в том числе множество детей.

Ранее СК РФ сообщал, что по делу о пожаре проходят пять человек, им были предъявлены обвинения. Это технический директор компании-собственника здания, арендатор помещения, в котором, предположительно, находился эпицентр пожара, сотрудник и руководитель организации, которые занимались пожарной сигнализацией, а также сотрудник ЧОПа, отключивший систему оповещения.