Мы в соц.сетях:
При пожаре в петербургском автоцентре Hyundai никто не пострадал

При пожаре в петербургском автоцентре Hyundai никто не пострадал

 Востриков, потерявший в пожаре в Кемерове всю семью, рассказал о вбросах о числе жертв

Востриков, потерявший в пожаре в Кемерове всю семью, рассказал о вбросах о числе жертв
Депутату ГД Затулину запретили въезд в Эстонию

Депутату ГД Затулину запретили въезд в Эстонию

 Конгресс запретил киевским властям передавать американское оружие батальону «Азов»

Конгресс запретил киевским властям передавать американское оружие батальону «Азов»
Португалия отзывает своего посла из РФ для консультаций

Португалия отзывает своего посла из РФ для консультаций

 Коалиция США признала гибель 855 мирных жителей в Ираке и САР с 2014 года

Коалиция США признала гибель 855 мирных жителей в Ираке и САР с 2014 года
При пожаре в петербургском автоцентре Hyundai никто не пострадал

При пожаре в петербургском автоцентре Hyundai никто не пострадал

 Востриков, потерявший в пожаре в Кемерове всю семью, рассказал о вбросах о числе жертв

Востриков, потерявший в пожаре в Кемерове всю семью, рассказал о вбросах о числе жертв
Депутату ГД Затулину запретили въезд в Эстонию

Депутату ГД Затулину запретили въезд в Эстонию

 Конгресс запретил киевским властям передавать американское оружие батальону «Азов»

Конгресс запретил киевским властям передавать американское оружие батальону «Азов»
Португалия отзывает своего посла из РФ для консультаций

Португалия отзывает своего посла из РФ для консультаций

 Коалиция США признала гибель 855 мирных жителей в Ираке и САР с 2014 года

Коалиция США признала гибель 855 мирных жителей в Ираке и САР с 2014 года
19:36   28 Марта 2018
Россия
54

Московский суд заочно арестовал украинского пранкера Вольнова

Московский суд заочно арестовал украинского пранкера Вольнова

По требованию Следственного комитета РФ Басманный суд Москвы в среду постановил заочно арестовать украинского пранкера, распространявшего заведомо ложную информацию о том, что при пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» погибли «сотни человек».

Об этом сообщает пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия», - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что Следственный комитет РФ возбудил в отношении украинского гражданина Никиты Кувикова, известного в социальных сетях, как пранкер Евгений Вольнов, уголовное дело по статье о возбуждении ненависти. Пранкеру, в рамках дела, предъявили обвинение, теперь ему может грозить до пяти лет лишения свободы с отбыванием срока в колонии.

Следствием установлено, что обвиняемый публично распространял заведомо ложные сведения о сильно завышенном числе жертв пожара в Кемерове, пытаясь ввести в заблуждение пострадавших при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» и семьи погибших, и дестабилизировать таким образом обстановку в регионе.

Посоле того, как Вольнов запустил в интернете «утку» о «сотнях погибших» в Кемереве, федеральные и региональные власти, в том числе лично глава МЧС Владимир Пучков, были вынуждены опровергать ложные сведения. Для этого на стихийном митинге в Кермерове во вторник была сформирована инициативная группа граждан, которая проверила городские морги и смогла удостовериться, что власти ничего не скрывают и не занижают данные о погибших. По последним официальным данным МЧС жертвами трагедии в Кемерове стали 64 человека в том числе 41 ребенок.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Александр Люблинский
#россия #происшествия #чп #общество #ложные сведения #басманный суд #заочный арест #жертвы пожара #украинский пранкер #евгений вольнов
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Выбор редакции
Российские блогеры извинились за ложь о числе жертв. Украинский пранкер не собирается Россия
Российские блогеры извинились за ложь о числе жертв. Украинский пранкер не собирается
Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении украинского пранкера.
18:55   28 Марта 2018
49
За бедных заплатят богатые. Коммунисты предложили изменить подоходный налог Россия

За бедных заплатят богатые. Коммунисты предложили изменить подоходный налог

17:12   28 Марта 2018
44
Россель полагает, что Екатеринбургу вернут выборы мэра Россия

Россель полагает, что Екатеринбургу вернут выборы мэра

17:08   28 Марта 2018
61
И вспыхнет пламя. Коренное население сирийский Ракки остервенело от диктата курдов Весь мир

И вспыхнет пламя. Коренное население сирийский Ракки остервенело от диктата курдов

16:50   28 Марта 2018
64
Новости smi2.ru
Телеведущего Соловьева вызвали в Совет Федерации

Телеведущего Соловьева вызвали в Совет Федерации

Какие ваши доказательства. Над Лондоном взвился флаг борьбы с Россией

Какие ваши доказательства. Над Лондоном взвился флаг борьбы с Россией

 Трагическая ошибка: почему не стоит верить информации из социальных сетей

Трагическая ошибка: почему не стоит верить информации из социальных сетей

 Соловьев упрекнул власти Кемерово в бездействии после трагедии

Соловьев упрекнул власти Кемерово в бездействии после трагедии