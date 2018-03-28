Московский суд заочно арестовал украинского пранкера Вольнова

По требованию Следственного комитета РФ Басманный суд Москвы в среду постановил заочно арестовать украинского пранкера, распространявшего заведомо ложную информацию о том, что при пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» погибли «сотни человек».

Об этом сообщает пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия», - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что Следственный комитет РФ возбудил в отношении украинского гражданина Никиты Кувикова, известного в социальных сетях, как пранкер Евгений Вольнов, уголовное дело по статье о возбуждении ненависти. Пранкеру, в рамках дела, предъявили обвинение, теперь ему может грозить до пяти лет лишения свободы с отбыванием срока в колонии.

Следствием установлено, что обвиняемый публично распространял заведомо ложные сведения о сильно завышенном числе жертв пожара в Кемерове, пытаясь ввести в заблуждение пострадавших при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» и семьи погибших, и дестабилизировать таким образом обстановку в регионе.

Посоле того, как Вольнов запустил в интернете «утку» о «сотнях погибших» в Кемереве, федеральные и региональные власти, в том числе лично глава МЧС Владимир Пучков, были вынуждены опровергать ложные сведения. Для этого на стихийном митинге в Кермерове во вторник была сформирована инициативная группа граждан, которая проверила городские морги и смогла удостовериться, что власти ничего не скрывают и не занижают данные о погибших. По последним официальным данным МЧС жертвами трагедии в Кемерове стали 64 человека в том числе 41 ребенок.