Отделение «Бинбанка» ограбили в Москве

Налетчики в камуфляжной форме напали на отделение «Бинбанка», которое расположено в 9 доме на Сокольнической площади в Москве.

Об этом ИА «Политика сегодня» сообщил источник в правоохранительных органах. Отмечается, что злоумышленников было пятеро. Они напали на банк, похитили крупную сумму денег и скрылись с места преступления на автомобиле.

Официальных подтверждений этой информации пока не поступало. О жертвах или пострадавших при нападении также не сообщалось.