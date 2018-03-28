Сирия последние новости. Боевики сдают пояса смертников в Дамаске, в Африне погибли двое турецких военных

Хроника основных событий в Сирийской республике за минувшие сутки.

Из Восточной Гуты, что в пригороде Дамаска, продолжается эвакуация боевиков и членов их семей. Напомним, при содействии специалистов российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии сирийская армия заключила соглашение с радикалами, по которому боевиков обещают беспрепятственно вывезти в Идлиб взамен на сдачу ими оружия и техники. По данным агентства Al-Masdar News, Восточную Гуту покинули сегодня 550 исламистов и членов их семей. Сирийские военные изъяли у них 15 поясов смертников. Всего за последние четыре дня пригород Дамаска оставили 19 тысяч членов незаконных вооруженных формирований.

По данным Twitter-источника @metesohtaoglu, в Идлиб прибыли 4 183 радикала, эвакуированных из Восточной Гуты.

Тем временем, на юге провинции Идлиб активизировали террористы «Джебхат ан-Нусры» (запрещенная в России террористическая группировка): они ведут разведку расположения отрядов Сирийской арабской армии (САА) в районе населенных пунктов Умм Аль-Халахиль, Хувейн Аль-Кебир и Сукейк.

В Африне погибли двое турецких военнослужащих - они подорвались на самодельных взрывных устройствах, которые заложили курды при отступлении. По данным военного Telegram - канала (@turkySyr1), турецкие саперы обезвредили в Африне 95 обнаруженных взрывных устройств.

В провинции Дейр-эз-Зор банды «Исламского государства» (запрещенная в России террористическая группировка) попытались атаковать позиции союзников сирийской армии. По данным источника в Twitter @JS199iVlREaz8J0, столкновения произошли в районе Абу Кемаля, на востоке провинции. Накануне сообщалось, что разрозненные группировки ИГ напали на расположения проправительственных сил возле станции «Т-2». Однако их атака была отбита.

ВКС РФ и Сирийская арабская армия продолжают наносить удары по позициям «Джебхат ан-Нусры» на севере провинции Хама. По данным источника @MasarPressNet, правительственные войска обстреливают опорные пункты террористов в окрестностях поселений Кафр Зета и Аль-Жанабра. ВКС наносят боевые удары по укреплениям боевиков «Ан-Нусры» в районе Аль-Латамины.