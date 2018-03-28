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Востриков, потерявший в пожаре в Кемерове всю семью, рассказал о вбросах о числе жертв
Депутату ГД Затулину запретили въезд в Эстонию

Депутату ГД Затулину запретили въезд в Эстонию

 Конгресс запретил киевским властям передавать американское оружие батальону «Азов»

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19:03   28 Марта 2018
Россия
38

ЛДПР предложит признать деятельность Горбачева и Ельцина антинародной

ЛДПР предложит признать деятельность Горбачева и Ельцина антинародной

Завтра в Госдуму ФР будет внесено постановление о признании политической деятельности президента СССР Михаила Горбачева и первого президента России Бориса Ельцина антинародной.

С такой инициативой выступила фракция ЛДПР, постановление озвучит лидер партии Владимир Жириновский, передает корреспондент ИА «Политика сегодня». Проект постановления предлагает признать политическую деятельность Горбачева и Ельцина антинародной.

Предложение обусловлено тем, что в периоды их политического правления произошел распад Советского Союза, социально-экономический кризис, разрушение ведущих отраслей промышленности и различные межнациональные конфликты. Также авторы отмечают, что в эти годы происходил вывоз капитала за рубеж и упал уровень жизни граждан.

Комитет по контролю и Регламенту не намерен поддерживать выдвинутую инициативу, хоть и признает сложность этого периода в истории страны. Отмечается, что текст заявления не содержит конкретных фактов принятия этими политиками персональных решений и действий, которые вызвали вышеперечисленные негативные явления.

Помимо этого, инициатива не набрала необходимого для принятия решения числа голосов. В связи с этим Комитет по контролю и Регламенту не поддерживает проект постановления и предлагает Госдуме отклонить его.

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Автор: Ольга Шпакова
#россия #жириновский #лдпр #политика #горбачев #ельцин
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