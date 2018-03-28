ЛДПР предложит признать деятельность Горбачева и Ельцина антинародной

Завтра в Госдуму ФР будет внесено постановление о признании политической деятельности президента СССР Михаила Горбачева и первого президента России Бориса Ельцина антинародной.

С такой инициативой выступила фракция ЛДПР, постановление озвучит лидер партии Владимир Жириновский, передает корреспондент ИА «Политика сегодня». Проект постановления предлагает признать политическую деятельность Горбачева и Ельцина антинародной.

Предложение обусловлено тем, что в периоды их политического правления произошел распад Советского Союза, социально-экономический кризис, разрушение ведущих отраслей промышленности и различные межнациональные конфликты. Также авторы отмечают, что в эти годы происходил вывоз капитала за рубеж и упал уровень жизни граждан.

Комитет по контролю и Регламенту не намерен поддерживать выдвинутую инициативу, хоть и признает сложность этого периода в истории страны. Отмечается, что текст заявления не содержит конкретных фактов принятия этими политиками персональных решений и действий, которые вызвали вышеперечисленные негативные явления.

Помимо этого, инициатива не набрала необходимого для принятия решения числа голосов. В связи с этим Комитет по контролю и Регламенту не поддерживает проект постановления и предлагает Госдуме отклонить его.