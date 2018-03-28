МЧС по ошибке рекомендовало москвичам сократить пребывание на улице в среду вечером

Предупреждение жителям и гостям российской столицы о необходимости сокращения в среду вечером времени пребывания на открытом воздухе было опубликовано столичным управлением МЧС РФ по ошибке.

Об этом сообщили в пресс-службе московского главка ведомства, передает РИА Новости. Отмечается, что в Москве, согласно прогнозу Росгидромета, ожидается безветренная погода, но такой прогноз не может служить причиной для объявления экстренного предупреждения.

Ранее в Главном управлении МЧС по Москве сообщили о том, что 28 марта с 18.00 и до 10.00 следующего дня в столице и области ожидаются неблагоприятные для рассеивания вредных примесей погодные условия. По данной причине управление призвало москвичей по возможности сократить время пребывания на открытом воздухе, а дома не забывать закрывать окна.