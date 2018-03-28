Путин попросил главу Минздрава не затягивать сроки генетической экспертизы погибших в Кемерово

Министр здравоохранения Вероника Скворцова доложила президенту РФ Владимиру Путину, что для опознания большинства тел жертв пожара в кемеровском ТЦ потребуется генетическая экспертиза, которая займет не менее 21 дня.

При этом Скворцова отметила, что трехнедельный срок – это минимальное время, за которое можно провести сложнейшую экспертизу, и этот срок и так уже сокращен с 35 дней до 21.

«Работы будут продолжаться круглосуточно, понадобится не менее 21 дня», - отметила министр, пояснив, что предстоит очень серьезная работа.

В ответ глава государства попросил Веронику Скворцову не затягивать сроки проведения генетической экспертизы.

Ранее Вероника Скворцова доложила Путину, что по состоянию на среду 28 марта визуально опознаны 23 жертвы пожара в кемеровском ТЦ и под вопросом опознание тела еще одного погибшего. Тела остальных погибших, по словам Скворцовой, визуально опознать невозможно, для их идентификации потребуется провести генетическую. экспертизу, которую будет проводить Федеральный центр судебно-медицинской экспертизы.

Напомним: по последним официальным данным в результате пожара, который произошел в воскресенье 25 марта в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово, погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. В среду 28 марта были похоронены 22 жертвы пожара.