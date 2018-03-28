Суд арестовал третьего фигуранта по делу о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня»

Заводский районный суд Кемерова в среду принял решение об аресте почти на два месяца руководителя компании «Системный интегратор» Игоря Полозиненко.

Как отмечает РИА Новости, именно она являлась разработчиком системы противопожарной безопасности в сгоревшем ТЦ «Зимняя вишня». В свою очередь, Полозиненко заявил представителям СМИ о том, что ожидал такого решения.

По его словам, компания оперативно устраняла все нарушения системы оповещения. Полозиненко полагает, что ответственность за трагедию должны нести собственники торгового центра, где погибли 64 человека. Эвакуационные выходы в здании, отметил он, были закрыты на ключи механически, никаких систем магнитного запирания на них не было.