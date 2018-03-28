Мы в соц.сетях:
При пожаре в петербургском автоцентре Hyundai никто не пострадал

При пожаре в петербургском автоцентре Hyundai никто не пострадал

 Востриков, потерявший в пожаре в Кемерове всю семью, рассказал о вбросах о числе жертв

Востриков, потерявший в пожаре в Кемерове всю семью, рассказал о вбросах о числе жертв
Депутату ГД Затулину запретили въезд в Эстонию

Депутату ГД Затулину запретили въезд в Эстонию

 Конгресс запретил киевским властям передавать американское оружие батальону «Азов»

Конгресс запретил киевским властям передавать американское оружие батальону «Азов»
Португалия отзывает своего посла из РФ для консультаций

Португалия отзывает своего посла из РФ для консультаций

 Коалиция США признала гибель 855 мирных жителей в Ираке и САР с 2014 года

Коалиция США признала гибель 855 мирных жителей в Ираке и САР с 2014 года
При пожаре в петербургском автоцентре Hyundai никто не пострадал

При пожаре в петербургском автоцентре Hyundai никто не пострадал

 Востриков, потерявший в пожаре в Кемерове всю семью, рассказал о вбросах о числе жертв

Востриков, потерявший в пожаре в Кемерове всю семью, рассказал о вбросах о числе жертв
Депутату ГД Затулину запретили въезд в Эстонию

Депутату ГД Затулину запретили въезд в Эстонию

 Конгресс запретил киевским властям передавать американское оружие батальону «Азов»

Конгресс запретил киевским властям передавать американское оружие батальону «Азов»
Португалия отзывает своего посла из РФ для консультаций

Португалия отзывает своего посла из РФ для консультаций

 Коалиция США признала гибель 855 мирных жителей в Ираке и САР с 2014 года

Коалиция США признала гибель 855 мирных жителей в Ираке и САР с 2014 года
18:31   28 Марта 2018
Россия
43

Родственники опознали 23 жертвы пожара в кемеровском ТЦ

Родственники опознали 23 жертвы пожара в кемеровском ТЦ

Глава Министерства здравоохранения Вероника Скворцова на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным сообщила, что к среде родственники опознали тела 23 погибших в результате пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово.

«Работают судебные эксперты. На сегодняшний день уверенно опознано 23 погибших, 22 было сегодня похоронено, трое погибших сейчас эвакуируются в Томск, один — в Красноярск. Под вопросом опознание одного погибшего», - рассказала Скворцова, в частности, докладывая президенту о мерах, которые Минздрав предпринимает для ликвидации последствий трагедии в Кемерово.

При этом она отметила, что тела остальных жертв невозможно опознать визуально и в отношении них будет проведена генетическая экспертиза.

Напомним: страшный пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел в минувшее воскресенье 25 марта. По последним данным, при пожаре погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок.

28 марта в России объявлен Днем общенационального траура по жертвам трагедии.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Александр Люблинский
#россия #происшествия #чп #кемерово #общество #минздрав рф #скворцова #жертвы пожара #зимняя вишня #пожар в тц #пожар в кемерово #опознание погибших
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Выбор редакции
Российские блогеры извинились за ложь о числе жертв. Украинский пранкер не собирается Россия
Российские блогеры извинились за ложь о числе жертв. Украинский пранкер не собирается
Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении украинского пранкера.
18:55   28 Марта 2018
49
За бедных заплатят богатые. Коммунисты предложили изменить подоходный налог Россия

За бедных заплатят богатые. Коммунисты предложили изменить подоходный налог

17:12   28 Марта 2018
44
Россель полагает, что Екатеринбургу вернут выборы мэра Россия

Россель полагает, что Екатеринбургу вернут выборы мэра

17:08   28 Марта 2018
61
И вспыхнет пламя. Коренное население сирийский Ракки остервенело от диктата курдов Весь мир

И вспыхнет пламя. Коренное население сирийский Ракки остервенело от диктата курдов

16:50   28 Марта 2018
64
Новости smi2.ru
Телеведущего Соловьева вызвали в Совет Федерации

Телеведущего Соловьева вызвали в Совет Федерации

Какие ваши доказательства. Над Лондоном взвился флаг борьбы с Россией

Какие ваши доказательства. Над Лондоном взвился флаг борьбы с Россией

 Трагическая ошибка: почему не стоит верить информации из социальных сетей

Трагическая ошибка: почему не стоит верить информации из социальных сетей

 Соловьев упрекнул власти Кемерово в бездействии после трагедии

Соловьев упрекнул власти Кемерово в бездействии после трагедии