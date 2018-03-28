Родственники опознали 23 жертвы пожара в кемеровском ТЦ

Глава Министерства здравоохранения Вероника Скворцова на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным сообщила, что к среде родственники опознали тела 23 погибших в результате пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово.

«Работают судебные эксперты. На сегодняшний день уверенно опознано 23 погибших, 22 было сегодня похоронено, трое погибших сейчас эвакуируются в Томск, один — в Красноярск. Под вопросом опознание одного погибшего», - рассказала Скворцова, в частности, докладывая президенту о мерах, которые Минздрав предпринимает для ликвидации последствий трагедии в Кемерово.

При этом она отметила, что тела остальных жертв невозможно опознать визуально и в отношении них будет проведена генетическая экспертиза.

Напомним: страшный пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел в минувшее воскресенье 25 марта. По последним данным, при пожаре погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок.

28 марта в России объявлен Днем общенационального траура по жертвам трагедии.