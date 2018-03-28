Врач, ранее заявивший о 300 жертвах в Кемерово принес извинения за ложную информацию

Врач бригады скорой помощи, ранее заявивший на митинге в Кемерово о 300 погибших в пожаре признался в недостоверности полученной информации. Мужчина добавил, что данную цифру он узнал из социальных сетей.

Медработник отметил, что не присутствовал в морге лично, и, поэтому, не может отвечать за достоверность сведений. Он принес извинения за дезинформацию и выразил соболезнования семьям погибших.

Пожар, вспыхнувший в воскресение в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» унес жизни 64 человек, 41 из которых — дети. По одной из версий, возгорание произошло из-за неисправности проводки, по другой — виноват подросток с зажигалкой.

28 марта объявлено в России днем траура.