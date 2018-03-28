Морской вокзал в Санкт-Петербурге эвакуировали из-за обнаружения бесхозного предмета

Посетителей Морского вокзала в Санкт-Петербурге эвакуировали по причине обнаружения бесхозного предмета днем в среду

Об этом заявил РИА Новости представитель управления на транспорте Министерства внутренних дел России по Северо-западному Федеральному округу. Он отметил, что в настоящее время устанавливается владелец найденного пакета. Кроме того, по данным представителя управления на транспорте, в настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия. Он подеркнул, что пассажиры также были эвакуированы.