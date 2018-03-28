Мы в соц.сетях:
При пожаре в петербургском автоцентре Hyundai никто не пострадал

При пожаре в петербургском автоцентре Hyundai никто не пострадал

 Востриков, потерявший в пожаре в Кемерове всю семью, рассказал о вбросах о числе жертв

Востриков, потерявший в пожаре в Кемерове всю семью, рассказал о вбросах о числе жертв
Депутату ГД Затулину запретили въезд в Эстонию

Депутату ГД Затулину запретили въезд в Эстонию

 Конгресс запретил киевским властям передавать американское оружие батальону «Азов»

Конгресс запретил киевским властям передавать американское оружие батальону «Азов»
Сирия последние новости. Боевики сдают пояса смертников в Дамаске, в Африне погибли двое турецких военных

Сирия последние новости. Боевики сдают пояса смертников в Дамаске, в Африне погибли двое турецких военных

 Португалия отзывает своего посла из РФ для консультаций

Португалия отзывает своего посла из РФ для консультаций
При пожаре в петербургском автоцентре Hyundai никто не пострадал

При пожаре в петербургском автоцентре Hyundai никто не пострадал

 Востриков, потерявший в пожаре в Кемерове всю семью, рассказал о вбросах о числе жертв

Востриков, потерявший в пожаре в Кемерове всю семью, рассказал о вбросах о числе жертв
Депутату ГД Затулину запретили въезд в Эстонию

Депутату ГД Затулину запретили въезд в Эстонию

 Конгресс запретил киевским властям передавать американское оружие батальону «Азов»

Конгресс запретил киевским властям передавать американское оружие батальону «Азов»
Сирия последние новости. Боевики сдают пояса смертников в Дамаске, в Африне погибли двое турецких военных

Сирия последние новости. Боевики сдают пояса смертников в Дамаске, в Африне погибли двое турецких военных

 Португалия отзывает своего посла из РФ для консультаций

Португалия отзывает своего посла из РФ для консультаций
18:29   28 Марта 2018
Россия
34

Морской вокзал в Санкт-Петербурге эвакуировали из-за обнаружения бесхозного предмета

Морской вокзал в Санкт-Петербурге эвакуировали из-за обнаружения бесхозного предмета

Посетителей Морского вокзала в Санкт-Петербурге эвакуировали по причине обнаружения бесхозного предмета днем в среду

Об этом заявил РИА Новости представитель управления на транспорте Министерства внутренних дел России по Северо-западному Федеральному округу. Он отметил, что в настоящее время устанавливается владелец найденного пакета. Кроме того, по данным представителя управления на транспорте, в настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия. Он подеркнул, что пассажиры также были эвакуированы.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Алла Ларионова
#россия #происшествия #эвакуация #бесхозный предмет #морской вокзал
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Выбор редакции
Российские блогеры извинились за ложь о числе жертв. Украинский пранкер не собирается Россия
Российские блогеры извинились за ложь о числе жертв. Украинский пранкер не собирается
Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении украинского пранкера.
18:55   28 Марта 2018
49
За бедных заплатят богатые. Коммунисты предложили изменить подоходный налог Россия

За бедных заплатят богатые. Коммунисты предложили изменить подоходный налог

17:12   28 Марта 2018
44
Россель полагает, что Екатеринбургу вернут выборы мэра Россия

Россель полагает, что Екатеринбургу вернут выборы мэра

17:08   28 Марта 2018
61
И вспыхнет пламя. Коренное население сирийский Ракки остервенело от диктата курдов Весь мир

И вспыхнет пламя. Коренное население сирийский Ракки остервенело от диктата курдов

16:50   28 Марта 2018
64
Новости smi2.ru
Телеведущего Соловьева вызвали в Совет Федерации

Телеведущего Соловьева вызвали в Совет Федерации

Какие ваши доказательства. Над Лондоном взвился флаг борьбы с Россией

Какие ваши доказательства. Над Лондоном взвился флаг борьбы с Россией

 Трагическая ошибка: почему не стоит верить информации из социальных сетей

Трагическая ошибка: почему не стоит верить информации из социальных сетей

 Соловьев упрекнул власти Кемерово в бездействии после трагедии

Соловьев упрекнул власти Кемерово в бездействии после трагедии