Португалия отзывает своего посла из РФ для консультаций

Власти Португалии отзывают для консультаций посла в России в связи с делом Скрипаля.

Такое заявление сделал глава португальского МИД Аугушту Сантуш Силва. Ранее своих послов для консультаций отозвали Словакия, Болгария, Люксембург и Мальта.

4 марта в британском городе Солсбери отравили шпиона Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей имеет отношение Россия. Москва категорически отрицает свою причастность. Вслед за Британией многие страны ЕС, а также Канада, Америка, Норвегия и другие государства решили выслать российских дипломатов в связи с инцидентом на территории Британии.