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Коалиция США признала гибель 855 мирных жителей в Ираке и САР с 2014 года

Коалиция США признала гибель 855 мирных жителей в Ираке и САР с 2014 года

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18:15   28 Марта 2018
Весь мир
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Коалиция США признала гибель 855 мирных жителей в Ираке и САР с 2014 года

Коалиция США признала гибель 855 мирных жителей в Ираке и САР с 2014 года

Возглавляемая Соединенными Штатами международная коалиция признает гибель 855 мирных жителей Ирака и САР в результате ударов, нанесенных в ходе операции по борьбе с террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ).

Как говорится в заявлении коалиции, объединенный штаб операции полагает, что как минимум 855 мирных жителей были непреднамеренно убиты ударами коалиции с начала операции «Непоколебимая решимость».

Также изучаются сведения о 522 жертвах, но данные об этих погибших не вызывают доверия из-за недостаточного количества доказательств, отмечается в документе.

Коалиция США признала гибель 855 мирных жителей в Ираке и САР с 2014 года

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Автор: Ольга Шпакова
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