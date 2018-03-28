Коалиция США признала гибель 855 мирных жителей в Ираке и САР с 2014 года

Возглавляемая Соединенными Штатами международная коалиция признает гибель 855 мирных жителей Ирака и САР в результате ударов, нанесенных в ходе операции по борьбе с террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ).

Как говорится в заявлении коалиции, объединенный штаб операции полагает, что как минимум 855 мирных жителей были непреднамеренно убиты ударами коалиции с начала операции «Непоколебимая решимость».

Также изучаются сведения о 522 жертвах, но данные об этих погибших не вызывают доверия из-за недостаточного количества доказательств, отмечается в документе.