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Морской вокзал в Санкт-Петербурге эвакуировали из-за обнаружения бесхозного предмета

Морской вокзал в Санкт-Петербурге эвакуировали из-за обнаружения бесхозного предмета

 Версия возникновения пожара в Кемерове от открытого огня маловероятна, заявил глава СК

Версия возникновения пожара в Кемерове от открытого огня маловероятна, заявил глава СК
Конгресс запретил киевским властям передавать американское оружие батальону «Азов»

Конгресс запретил киевским властям передавать американское оружие батальону «Азов»

 Премьер Украины выразил соболезнования семьям погибших при пожаре в Кемерове

Премьер Украины выразил соболезнования семьям погибших при пожаре в Кемерове
Коалиция США признала гибель 855 мирных жителей в Ираке и САР с 2014 года

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18:20   28 Марта 2018
Россия
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Версия возникновения пожара в Кемерове от открытого огня маловероятна, заявил глава СК

Версия возникновения пожара в Кемерове от открытого огня маловероятна, заявил глава СК

Следствие считает версию возникновения пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове от открытого огня маловероятной.

Об этом заявил глава Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин. Он отметил, что пока выдвигались две основных версии - неисправность системы противопожарной безопасности и самоподжег от открытого огня. Однако вторая, добавил глава СК, согласно первым результатом проверок, является маловероятной. Об этом Бастрыкин рассказал в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным в среду. Его слова приводит ТАСС.

Напомним, в минувшее воскресенье в ТЦ «Зимняя вишня» в результате пожара скончались 64 человека. Причины произошедшего в настоящее время устанавливаются.

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Автор: Алла Ларионова
#россия #пожар #кемерово #бастрыкин #тц зимняя вишня
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