Версия возникновения пожара в Кемерове от открытого огня маловероятна, заявил глава СК

Следствие считает версию возникновения пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове от открытого огня маловероятной.

Об этом заявил глава Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин. Он отметил, что пока выдвигались две основных версии - неисправность системы противопожарной безопасности и самоподжег от открытого огня. Однако вторая, добавил глава СК, согласно первым результатом проверок, является маловероятной. Об этом Бастрыкин рассказал в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным в среду. Его слова приводит ТАСС.

Напомним, в минувшее воскресенье в ТЦ «Зимняя вишня» в результате пожара скончались 64 человека. Причины произошедшего в настоящее время устанавливаются.