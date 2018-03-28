Конгресс запретил киевским властям передавать американское оружие батальону «Азов»

Конгресс США запретил вооружать украинский батальон «Азов» (украинская радикальная националистическая организация, запрещённая в России) с помощью американского оружия, сообщают СМИ.

Поправка была включена в законопроект США о государственных расходах, принятый на прошлой неделе.

Представитель Калифорнии Рохит Ханна, являющийся радикальным противником поставок американского оружия на Украину отметил, что испытывает удовлетворение от того, что недавно принятый законопроект запретит властям США поставлять оружие для сторонников идеи превосходства белой расы.

Организация «Азов» знаменита своими ультраправыми фашистскими взглядами. В течение трех лет Конгресс США собирался ввести запрет на поставки оружия, однако он три года подряд удалялся из финальной версии законопроекта.