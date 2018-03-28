Бастрыкин озвучил сроки экспертизы по делу о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня»

Строительные, финансовые и экономические экспертизы по делу о пожаре в кемеровском торговом центре могут занять 4-5 месяцев, данный процесс максимально ускорят.

Об этом заявил глава Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин в ходе встречи с президентом страны Владимиром Путиным, передает в среду РИА Новости.

Бастрыкин также пообещал попросить коллег-экспертов создать укрупненные группы с целью проведения экспертиз. Однако, заметил глава СК, этот процесс все же займет не менее трех месяцев.

В воскресенье в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» произошел пожар. В результате, по последним данным, погибли 64 человека. Причины произошедшего пока неизвестны.