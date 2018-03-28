Путин потребовал выяснить, кто подписал документ об осмотре ТЦ «Зимняя вишня»

Президент РФ Владимир Путин поручил узнать, кто именно подписывал бумагу о пожарной безопасности в кемеровском торговом центре в 2016 году.

В среду Владимир Путин встретился с руководителем Следственного комитета Александром Бастыркиным и министром здравоохранения Вероникой Скворцовой, чтобы выслушать доклад о мерах, предпринимаемых для ликвидации последствий трагедии в Кемерове, а также о расследовании ее причин.

Путин возмутился тем, что документ о пожарной безопасности здания, подписанный, в том числе, пожарными службами, ни у кого не вызвал замечаний. Он поручил срочно выяснить, кто именно подписывал бумагу.

Пожар в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» вспыхнул в воскресение, 25 марта. По последним данным, трагедия унесла жизни 64 человек, 41 из которых — дети. 28 марта объявлено в России днем траура.