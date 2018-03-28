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 Арестована бывший каталонский министр Клара Понсати

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Морской вокзал в Санкт-Петербурге эвакуировали из-за обнаружения бесхозного предмета

Морской вокзал в Санкт-Петербурге эвакуировали из-за обнаружения бесхозного предмета

 Версия возникновения пожара в Кемерове от открытого огня маловероятна, заявил глава СК

Версия возникновения пожара в Кемерове от открытого огня маловероятна, заявил глава СК
Конгресс запретил киевским властям передавать американское оружие батальону «Азов»

Конгресс запретил киевским властям передавать американское оружие батальону «Азов»

 Премьер Украины выразил соболезнования семьям погибших при пожаре в Кемерове

Премьер Украины выразил соболезнования семьям погибших при пожаре в Кемерове
Коалиция США признала гибель 855 мирных жителей в Ираке и САР с 2014 года

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 Арестована бывший каталонский министр Клара Понсати

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17:57   28 Марта 2018
Россия
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Путин потребовал выяснить, кто подписал документ об осмотре ТЦ «Зимняя вишня»

Путин потребовал выяснить, кто подписал документ об осмотре ТЦ «Зимняя вишня»

Президент РФ Владимир Путин поручил узнать, кто именно подписывал бумагу о пожарной безопасности в кемеровском торговом центре в 2016 году.

В среду Владимир Путин встретился с руководителем Следственного комитета Александром Бастыркиным и министром здравоохранения Вероникой Скворцовой, чтобы выслушать доклад о мерах, предпринимаемых для ликвидации последствий трагедии в Кемерове, а также о расследовании ее причин.

Путин возмутился тем, что документ о пожарной безопасности здания, подписанный, в том числе, пожарными службами, ни у кого не вызвал замечаний. Он поручил срочно выяснить, кто именно подписывал бумагу.

Пожар в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» вспыхнул в воскресение, 25 марта. По последним данным, трагедия унесла жизни 64 человек, 41 из которых — дети. 28 марта объявлено в России днем траура.

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Автор: Юлия Стрелкова
#путин #чп #кемерово
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