Путин обсудил с президентом Вьетнама дальнейшее сотрудничество между государствами

В среду Владимир Путин по телефону обсудил с президентом Вьетнама Чан Дай Куангом дальнейшие перспективы сотрудничества двух стран, в частности, график контактов и взаимодействие ЕАЭС и Вьетнама.

О телефонном разговоре сообщила пресс-служба Кремля.

Главы государств выразили обоюдную заинтересованность в дальнейшем укреплении российско-вьетнамских отношений, развитии стратегического партнерства двух стран, а также наращивание двухстороннего сотрудничества в различных сферах.

Лидеры стран рассчитывают, что активная реализация договоренностей, достигнутых на переговорах в 2017 году, будет способствовать развитию взаимоотношений между Вьетнамом и Евразийским экономическим союзом.