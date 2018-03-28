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 Востриков, потерявший в пожаре в Кемерове всю семью, рассказал о вбросах о числе жертв

Востриков, потерявший в пожаре в Кемерове всю семью, рассказал о вбросах о числе жертв
Депутату ГД Затулину запретили въезд в Эстонию

Депутату ГД Затулину запретили въезд в Эстонию

 Конгресс запретил киевским властям передавать американское оружие батальону «Азов»

Конгресс запретил киевским властям передавать американское оружие батальону «Азов»
Португалия отзывает своего посла из РФ для консультаций

Португалия отзывает своего посла из РФ для консультаций

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19:02   28 Марта 2018
Россия
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Путин обсудил с президентом Вьетнама дальнейшее сотрудничество между государствами

Путин обсудил с президентом Вьетнама дальнейшее сотрудничество между государствами

В среду Владимир Путин по телефону обсудил с президентом Вьетнама Чан Дай Куангом дальнейшие перспективы сотрудничества двух стран, в частности, график контактов и взаимодействие ЕАЭС и Вьетнама.

О телефонном разговоре сообщила пресс-служба Кремля.

Главы государств выразили обоюдную заинтересованность в дальнейшем укреплении российско-вьетнамских отношений, развитии стратегического партнерства двух стран, а также наращивание двухстороннего сотрудничества в различных сферах.

Лидеры стран рассчитывают, что активная реализация договоренностей, достигнутых на переговорах в 2017 году, будет способствовать развитию взаимоотношений между Вьетнамом и Евразийским экономическим союзом.

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Автор: Юлия Стрелкова
#путин #вьетнам #чан дай куанг
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