Президент РФ поручил Бастрыкину не затягивать расследование пожара в кемеровском ТЦ

Глава СК РФ Александр Бастрыкин доложил президенту страны Владимиру Путину о планах поехать в Кемерово в субботу.

В свою очередь, глава государства поручил ему встретиться с пострадавшими в торговом центре «Зимняя вишня» и родственниками погибших, а также не затягивать расследованием пожара. Как отмечает РИА Новости, российский президента призвал главу СК РФ выслушать народ, чтобы узнать, как люди видят развитие этой ситуации. Это, считает Путин, может в дальнейшем помочь следствию.

В минувшее воскресенье в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове вспыхнул пожар. Трагедия унесла жизни 64 человек, большинство из которых — дети. Причины произошедшего устанавливаются.