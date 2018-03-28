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Морской вокзал в Санкт-Петербурге эвакуировали из-за обнаружения бесхозного предмета

Морской вокзал в Санкт-Петербурге эвакуировали из-за обнаружения бесхозного предмета

 Версия возникновения пожара в Кемерове от открытого огня маловероятна, заявил глава СК

Версия возникновения пожара в Кемерове от открытого огня маловероятна, заявил глава СК
Конгресс запретил киевским властям передавать американское оружие батальону «Азов»

Конгресс запретил киевским властям передавать американское оружие батальону «Азов»

 Премьер Украины выразил соболезнования семьям погибших при пожаре в Кемерове

Премьер Украины выразил соболезнования семьям погибших при пожаре в Кемерове
Коалиция США признала гибель 855 мирных жителей в Ираке и САР с 2014 года

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 Арестована бывший каталонский министр Клара Понсати

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17:47   28 Марта 2018
Россия
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Президент РФ поручил Бастрыкину не затягивать расследование пожара в кемеровском ТЦ

Президент РФ поручил Бастрыкину не затягивать расследование пожара в кемеровском ТЦ

Глава СК РФ Александр Бастрыкин доложил президенту страны Владимиру Путину о планах поехать в Кемерово в субботу.

В свою очередь, глава государства поручил ему встретиться с пострадавшими в торговом центре «Зимняя вишня» и родственниками погибших, а также не затягивать расследованием пожара. Как отмечает РИА Новости, российский президента призвал главу СК РФ выслушать народ, чтобы узнать, как люди видят развитие этой ситуации. Это, считает Путин, может в дальнейшем помочь следствию.

В минувшее воскресенье в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове вспыхнул пожар. Трагедия унесла жизни 64 человек, большинство из которых — дети. Причины произошедшего устанавливаются.

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Автор: Алла Ларионова
#россия #путин #пожар #ск #кемерово #бастрыкин #тц зимняя вишня
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