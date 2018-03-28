Шойгу: Минобороны РФ снимет фильмы о всех родах и видах войск

Таким образом Минобороны планирует внушить чувство патриотизма молодому поколению.

Съемки о различных видах и родах войск начнутся уже в этом году, заявил Сергей Шойгу на заседании коллегии ведомства.

Шойгу добавил, что благодаря широкому освещению действий российской армии и флота, удалось существенно повысить уровень доверия граждан к Вооруженным силам России.

Он обратил внимание на то, что ролики о службе в контрактной армии пользуются большой популярностью в социальных сетях.

Глава Минобороны также отметил, что «Юнармия», за довольно короткий срок, превратилось в одно из самых массовых молодежных движений в стране.