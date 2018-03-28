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 Премьер Украины выразил соболезнования семьям погибших при пожаре в Кемерове

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17:48   28 Марта 2018
Россия
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Путин поручил СК РФ проверить все версии причин пожара в Кемерово

Путин поручил СК РФ проверить все версии причин пожара в Кемерово

Глава РФ Владимир Путин потребовал от Следственного комитета проверить все без исключения версии причин пожара в ТЦ.

В ходе встречи с главой СК РФ Александром Бастрыкиным он отметил, что версия о злоумышленниках весьма удобна тем, кто в настоящее время является подозреваемыми, однако и она должна быть отработана.

Президент подчеркнул, что в случае подтверждения одной из версий она должна получить подтверждение рядом экспертиз. Все выводы следствия по делу должны быть сделаны, не смотря на служебное положение фигурантов, добавил глава государства.

Путин подчеркнул, что по этой трагедии возникает масса вопросов, на каждый из которых необходимо получить ответ. Также российский лидер поручил Бастрыкину регулярно докладывать ему о ходе расследования.

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Автор: Ольга Шпакова
#путин #пожар #ск рф #кемерово #бастрыкин #зимняя вишня
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